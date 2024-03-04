لو ناوي تتفرج على مسلسلات رمضان.. نزل الآن تردد قناة النهار الجديد 2024 واتفرج براحتك ليل نهار

تردد قناة النهار الجديد 2024، يتطلع العديد من الأشخاص إلى اكتشاف تردد النهار الجديد للاستمتاع بمشاهدة مسلسلات شهر رمضان حيث أعلنت القناة عن نقل الكثير من المسلسلات آلتي يرغب الكثير في مشاهدتها لذلك سوف نرصد لكم التردد وكيفية تثبيت القناة على الرسيفر ، حيث حققت قناة النهار مكانة مميزة بين القنوات الفضائية، تقدم القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج الرمضانية على مدار الساعة دون تكلفة شهرية أو رسوم، لذا سنتعرف على كل ما يتعلق بها.

تردد قناة النهار الجديد 2024

تقترب أيام قليلة من وصول شهر رمضان الكريم، الذي يُعَد فترة استثنائية لعرض الأعمال الدرامية المتنوعة، وهو ما تُلفت إليه انتباه الجمهور سنويًا، تُولي قناة النهار دراما اهتمامًا خاصًا بتقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات التي تحظى بتفضيل الجمهور، وتتألق كواحدة من القنوات الرائدة في ميدان الأخبار، السياسة، الثقافة، والشؤون الاجتماعية، تُقدم القناة محتوى متنوعًا يلبي مختلف الفئات العمرية، وتتألق بعرض مسلسلات كوميدية، درامية، ورومانسية، لمعرفة تردد قناة النهار الجديد 2024 تابع كالتالي.

تردد القناة: 12437.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: رأسي.

خطوات تنزيل القناة على التلفزيون