تكنولوجيا

مُجربة ومضمونة جدااا.. اكواد لعبة جراند ثفت أوتو الإصدار الأخير “أدرجها وتمتع بتجربة مثالية خلال لعبك”

Omnia Elbazمنذ 6 ساعات
0
اكواد لعبة جراند ثفت أوتو ذا تريلوجي
اكواد لعبة جراند ثفت أوتو ذا تريلوجي

جراند ثفت أوتو بجميع نسخها غنية كل الغني عن التعريف، حيث لعبة جاتا الشهيرة التي عشقها الصغار والكبار على مر الأجيال، ومن فترة إلى أخرى يتم تحديث اللعبة وإدراج بعض السمات والمميزات لها عن النسخ السابقة، مما يجعل كل نسخة جديدة مطلب من اللاعبين، وبمجرد إضافة اكواد لعبة جراند ثفت أوتو ذا تريلوجي إلى اللعبة أثناء تشغيلها تزيد من متعة اللاعب الحقيقة خلال اللعب، وبدورنا نقدم لكم بعض الأكواد وكيفية إدراجها أثناء التشغيل.

اكواد لعبة جراند ثفت أوتو ذا تريلوجي

أكواد لعبة جاتا أو المعروفة برموز الغش في اللعبة تُزيد من مدى التشويق والإثارة في اللعبة، خصوصًا إنك إذا حصلت على كود الصحة اللانهائية فيمكنك أن تلعب كما يحلو لك وتقوم بتكسير أي سيارات أو ضرب الشرطى ولن تموت أبدًا، بينما كود آخر للسير على المياه، والذي يجعلك تستمتع بتجربة خيالية مميزة أثناء اللعبة، فضلًا عن كود الطيران بالسيارة وغيرها من الرموز الأخرى والمطلوبة من قِبل اللاعبين، وتأتي الشفرات على النحو التالي:

الشفرةميزة الشفرة
UZUMYMW [San Andreas]أسلحة متنوعة
دائرة ، دائرة ، دائرة ، مربع ، مربع ، مربع ، مربع ، مربع ، L1 ، مثلث ، دائرة ، مثلثتسريع اللعبة ” اللعب بسرعة”
SLOWITDOWN [San Andreas]اللعب ببطئ “سلو موشن”
SJMAHPEتجنيد شخصيات
FLYINGTOSTUNT [San Andreas]حصول اللاعب على طائرة
GIVEUSATANK [GTA III]دبابة
BAGUVIXصحة أبدية
STATEOFEMERGENCY [San Andreas]أشخاص تُحدث شغب
CHITTYCHITTYBB [San Andreas][GTA III]طيران السيارة
L1، L1، مربع، R2، مثلث، L1، مثلثسيارة غير مرئية
يمين ، أسفل ، يسار ، أعلى ، L1 ، L2 ، أعلى ، يسار ، أسفل ، يمين ، أعلىتغيير الملابس إلى زي عشوائي
ROCKETMANحقيبة Jetpack
GKPNMQ [San Andreas]السير بأريحية على المياه
 يمين ، L2 ، أسفل ، R1 ، يسار ، يسار ، R1 ، L1 ، L2 ، L1قتل نفسك
 R2، L2، R1، L1، L2، R2، مربع، مثلث، دائرة، مثلث، L2، L1تفجير كل السيارات

كيفية إدخال

اكواد لعبة جراند ثفت أوتو ذا تريلوجي

حتى تتمكن من الاستفادة من هذه الأكواد، عليك أن تقوم بفتح اللعبة والضغط على لوحة المفاتيح في جهاز الكمبيوتر وتثبيت هذه الأكواد، أو يمكن إخراج الهاتف من جيبك وإدراج الحروف والأرقام للأكواد والاتصال عليها وبعدها سيتم تثبيت الكود في اللعبة والتمتع بميزته.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Omnia Elbazمنذ 6 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى