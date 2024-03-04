مُجربة ومضمونة جدااا.. اكواد لعبة جراند ثفت أوتو الإصدار الأخير “أدرجها وتمتع بتجربة مثالية خلال لعبك”

جراند ثفت أوتو بجميع نسخها غنية كل الغني عن التعريف، حيث لعبة جاتا الشهيرة التي عشقها الصغار والكبار على مر الأجيال، ومن فترة إلى أخرى يتم تحديث اللعبة وإدراج بعض السمات والمميزات لها عن النسخ السابقة، مما يجعل كل نسخة جديدة مطلب من اللاعبين، وبمجرد إضافة اكواد لعبة جراند ثفت أوتو ذا تريلوجي إلى اللعبة أثناء تشغيلها تزيد من متعة اللاعب الحقيقة خلال اللعب، وبدورنا نقدم لكم بعض الأكواد وكيفية إدراجها أثناء التشغيل.

اكواد لعبة جراند ثفت أوتو ذا تريلوجي

أكواد لعبة جاتا أو المعروفة برموز الغش في اللعبة تُزيد من مدى التشويق والإثارة في اللعبة، خصوصًا إنك إذا حصلت على كود الصحة اللانهائية فيمكنك أن تلعب كما يحلو لك وتقوم بتكسير أي سيارات أو ضرب الشرطى ولن تموت أبدًا، بينما كود آخر للسير على المياه، والذي يجعلك تستمتع بتجربة خيالية مميزة أثناء اللعبة، فضلًا عن كود الطيران بالسيارة وغيرها من الرموز الأخرى والمطلوبة من قِبل اللاعبين، وتأتي الشفرات على النحو التالي:

الشفرة ميزة الشفرة UZUMYMW [San Andreas] أسلحة متنوعة دائرة ، دائرة ، دائرة ، مربع ، مربع ، مربع ، مربع ، مربع ، L1 ، مثلث ، دائرة ، مثلث تسريع اللعبة ” اللعب بسرعة” SLOWITDOWN [San Andreas] اللعب ببطئ “سلو موشن” SJMAHPE تجنيد شخصيات FLYINGTOSTUNT [San Andreas] حصول اللاعب على طائرة GIVEUSATANK [GTA III] دبابة BAGUVIX صحة أبدية STATEOFEMERGENCY [San Andreas] أشخاص تُحدث شغب CHITTYCHITTYBB [San Andreas][GTA III] طيران السيارة L1، L1، مربع، R2، مثلث، L1، مثلث سيارة غير مرئية يمين ، أسفل ، يسار ، أعلى ، L1 ، L2 ، أعلى ، يسار ، أسفل ، يمين ، أعلى تغيير الملابس إلى زي عشوائي ROCKETMAN حقيبة Jetpack GKPNMQ [San Andreas] السير بأريحية على المياه يمين ، L2 ، أسفل ، R1 ، يسار ، يسار ، R1 ، L1 ، L2 ، L1 قتل نفسك R2، L2، R1، L1، L2، R2، مربع، مثلث، دائرة، مثلث، L2، L1 تفجير كل السيارات

كيفية إدخال

اكواد لعبة جراند ثفت أوتو ذا تريلوجي

حتى تتمكن من الاستفادة من هذه الأكواد، عليك أن تقوم بفتح اللعبة والضغط على لوحة المفاتيح في جهاز الكمبيوتر وتثبيت هذه الأكواد، أو يمكن إخراج الهاتف من جيبك وإدراج الحروف والأرقام للأكواد والاتصال عليها وبعدها سيتم تثبيت الكود في اللعبة والتمتع بميزته.