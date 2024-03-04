ظهرت أخيراً..اسماء المقبولين في الامتحانات الخارجيه 2024..حملها من موقع الوزارة الرسمي

في ظل انتشار البحث عن اسماء المقبولين في الامتحانات الخارجية في المحافظات العراقيةعبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تم اعلان بعض الاسماء في بعض المحافظات لذلك يسعى جميع المتقدمين بطلبات الامتحانات الخارجية لمعرفه اسماء المقبولين في الامتحانات الخارجيه 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزاره التعليم عن قبول عدد كبير من الطلبات وانه يمكن استعلام عن اسماء المقبولين من خلال موقعها الرسمي سوف نوضح جميع الخطوات الاستعلام عن الاسماء المقبوله وشروط التقديم.

خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في الامتحانات الخارجيه 2024

وقد اعلنت وزاره التربيةالعراقية عن اسماء المقبولين في عدد كبير من المحافظات الكرك والبصرة وغيرهم، مما زاد من حركة البحث بين الطلاب المتقدمين الأخرين عن اسمائهم لمعرفه نتيجة قبولهم، حيث ان هذه الخدمة تهم عدد كبير من الطلاب واولياء امورهم المقيمين بالخارج، حيث تتيح لهم فرصه اجراء الامتحانات من خارج العراق، وسوف نوضح اليكم فيما يلي خطوات الاستعلام عن في الامتحانات الخارجيه 2024:

يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

يتم كتابه بيانات الطالب من اسم ورقم هوية .

تحديد الفصل الدراسي والمرحله الدراسية التابع لها الطالب .

قم بالضغط على خيار اسماء المقبولين في الامتحانات الخارجيه 2024 وتنزلها بصيغة bdf.

انتظر قليلا حتى يتم ظهور الأسماء وسوف يظهر اسم الطالب في حاله قبوله.

شروط التقديم الامتحانات الخارجية 2024

و يلزم حتى يتم قبول طلاب الصف الثالث المتوسط في الامتحانات الخارجية الخاصة بالفصل الدراسي الاول بحسب ما اقرته وزارة التربية العراقية ان يكون الطالب مستوفي الشروط التالية: