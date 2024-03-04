جدول مواعيد دوام المدارس الحكومية والخاصة رمضان 2024 في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية مواعيد دوام المدارس الحكومية في الأردن خلال شهر رمضان لعام 2024 وقد تتباين حسب نوعية الدوام في كل مدرسة، وتبدأ فترة الدوام الصباحية عند الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في توقيت مختلف حسب كل مدرسة وسوف نقوم من خلال تلك التقرير بتوفير إليكم كافة التفاصيل المعلن عنها بخصوص تلك الشأن.

مواعيد دوام المدارس الحكومية رمضان 2024 في الأردن

للمدارس ذات الدوام الواحد، يكون مدة كل حصة دراسية أربعين دقيقة، وينتهي الدوام في تمام الساعة 12:40 ظهرًا، كما يتم إلغاء الاستراحة بين الحصص التي تستمر خمس دقائق.

أما بالنسبة للمدارس ذات الدوام الصباحي والمسائي، فإن مدة كل حصة دراسية تبلغ 30 دقيقة، ويبدأ الدوام الصباحي عند الساعة التاسعة صباحًا والدوام المسائي عند الساعة 12:50 ظهرًا، وينتهي الدوام في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

مواعيد دوام المدارس الخاصة في الأردن في رمضان 2024

أما عن مواعيد دوام المدارس الخاصة في الأردن شهر رمضان لعام 2024 لم تُحدد بعد بشكل نهائي حتي الآن وفقًا لإعلان من مسؤول مرموق في وزارة التربية والتعليم في الأردن، فمن المفترض أن تبقى ساعات الدوام كما هي في المدارس الخاصة، باستثناء كل مؤسسة تعليمية ومنطقة خاصة فيما يتعلق بساعات العودة من المدارس نظرًا لاختلاف أوقات جولات الحافلات التي تنقل الطلاب.

موعد بدء الدوام للفصل الثاني للمدارس في الأردن

تعلن وزارة التربية والتعليم في الأردن عن موعد بدء الدوام للفصل الثاني للمدارس، وفقًا للقرار الرسمي، على النحو التالي: