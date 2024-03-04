“المالية تعلن” موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين بعد رفع الحد الأدنى للأجور 50%
تزداد تساؤلات المواطنين في الآونة الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وذلك تزامنا بالقرب من شهر رمضان الكريم، حيث أوضحت وزارة المالية المصرية بعد أن انتشرت العديد من الإشاعات والأقاويل حول تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 أوضحت تفاصيل صرف مرتبات شهر مارس الجديدة التي تم الإعلان عنها بزيادة 50 % في الحد الأدنى للرواتب، والتي أقرها الرئيس خلال الشهر الماضي، سنقدم لكم اليوم أبرز المعلومات حول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وحقيقة زيادة الحد الآدني للأجور.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
أجابت وزارة المالية المصرية على استفسارات المواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الإعلان عن زيادة الأجور، وأكدت أن الرواتب ستصرف من يوم 21 مارس إلى 27 مارس لعام 2024، وذلك حسب الجهة التي يعمل بها المواطن، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة قيمة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% لمواكبة ارتفاع الأسعار، ورفع مستوى المعيشة لكل المواطنين، واليكم مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024:
- يوم الخميس 21 مارس 2024 اليوم الأول لصرف رواتب شهر مارس 2024 .
- اليوم الثاني يوم الاحد 24 مارس 2024.
- اليوم الثالث يوم 25 مارس 2024 .
- اليوم الرابع 26 مارس 2024.
- اليوم الخامس 27 مارس 2024.
حقيقة رفع الحد الادنى للاجور لشهر مارس 2024
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين بنسبة 50 %، ليصل إلى 6000 جنيه مصري، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15 %، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنفس النسبة، ستبدأ هذه الزيادات في التنفيذ اعتبارا من شهر مارس 2024، وسوف نعرض لكم الحد الأدنى للأجور
- رواتب الموظفين في الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.
- مرتب الدرجة العالية 10,200 جنيه.
- مرتب درجة المدير العام 9,200 جنيه.
- مرتب الدرجة الأولى 8,200 جنيه.
- مرتب الدرجة الثانية 8,000 جنيه.
- مرتب الدرجة الثالثة 7,500 جنيه.
- مرتب الدرجة الرابعة 7,000 جنيه.
- مرتب الدرجة الخامسة 6,500 جنيه.
- مرتب الدرجة السادسة 6,000 جنيه.