“اعرفهم من دلوقتي”.. إجازات شهر رمضان للموظفين 2024 في القطاع العام والبنوك وهل هناك إجازات رسمية أم لا؟

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يتسائل الكثير من الأشخاص عن إجازات شهر رمضان للموظفين في القطاع العام والبنوك، وذلك لما لهذا الشهر الكريم من مكانة عالية لدى كل مسلم، يجعله يرغب في قضاء أكبر وقت ممكن منه في العبادة سواء الصلاة أو الصوم أو قراءة القرآن الكريم، وغيره من أجواء الشهر الكريم، من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على إجازات شهر رمضان للموظفين.

إجازات شهر رمضان للموظفين

يهتم العديد من العاملين والموظفين في الجهاز الإداري بالدولة بالقطاع العام معرفة إجازات شهر رمضان للموظفين، وفي الشهر المبارك تتوافق الإجازات الرسمية الأسبوعية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع على النحو التالي:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس والذي يوافق 5 رمضان.

يوم السبت الموافق 16 مارس والذي يوافق 6 رمضان.

يوم الجمعة الموافق 22 مارس والذي يوافق 11 رمضان.

يوم السبت الموافق 23 مارس والذي يوافق 12 رمضان.

يوم الجمعة الموافق 29 مارس والذي يوافق 18 رمضان.

يوم السبت الموافق 30 مارس والذي يوافق 19 رمضان.

يوم الجمعة الموافق 5 أبريل والذي يوافق 25 رمضان.

يوم السبت الموافق 6 أبريل والذي يوافق 26 رمضان.

كم عدد أيام الإجازة في رمضان ؟

عند الحديث عن الإجازات في شهر رمضان لابد أن نذكر أنه قد يكون بداية شهر رمضان فلكياً يوافق يوم الاثنين الموافق 11 مارس وهو يوم عمل كالمعتاد، وأما بالنسبة لعدد أيام العطلات في شهر رمضان الكريم تكون ثمانية أيام فقط وهي أيام العطلات الأسبوعية الرسمية.