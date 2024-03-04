القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين الإماراتي اليوم 3 مارس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

يتطلع جمهور كرة القدم العربية بحماس إلى مواجهة اليوم الإثنين، 4 مارس 2024، التي تجمع بين فريقي العين والنصر في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لعام 2024، هذه المواجهة، التي تُعد جزءاً من الجولات الإقصائية، تعد بمزيد من التشويق للكشف عن الفريق الذي سيتقدم إلى الدور نصف النهائي، اللقاء بين النصر السعودي والعين الإماراتي، سيحدد من خلال مباراتي الذهاب والإياب، الفريق المتأهل، في هذا المقال، نستعرض توقيت مباراة العين ضد النصر اليوم والقنوات الناقلة لمباراة النصر والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين الإماراتي اليوم

تحظى عدد من القنوات بامتياز البث الحصري لمنافسات دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024، وستتولى القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين الإماراتي مهمة نقل أحداث “مباراة اليوم بين العين والنصر”، وتشمل:

قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 (Abu Dhabi Sports Asia 1).

قناة السعودية الرياضية إكسترا HD 1 (SSC EXTRA HD 1).

قناة بي إن سبورت للدوريات الآسيوية AFC 1 HD (beIN AFC 1 HD).

موعد مباراة النصر والعين الإماراتي

تُقام المباراة الحاسمة بين فريقي النصر والعين في مساء اليوم الاثنين الموافق 3 مارس 2024، على أرضية ملعب هزاع بن زايد، وستبدأ المنافسة في الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيلة فريق العين اليوم المتوقعة

التشكيلة المنتظرة لفريق العين في مباراته ضد النصر ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا تتضمن اللاعبين التاليين:

في حراسة المرمى يقف خالد عيسى.

خط الدفاع يتكون من إيريك، دامان كوماري، خالد الهاشمي، وعبد الكريم تراورا.

في خط الوسط يلعب بارك يونج وو، محمد البلوشي، وسلطان الشامسي.

ويتألف خط الهجوم من أليخاندرو روميرو، عمر عزيز، وجوسنا أفيانفي.

تشكيل فريق النصر المتوقع اليوم

التشكيل المتوقع لفريق النصر في مواجهته مع العين اليوم تضمن الأسماء التالية:

ديفيد أوسبينا يتولى مسؤولية حراسة المرمى.

الخط الدفاعي يضم علي لاجامي، عبد الإله عمري، إيماري لابورت، وعزيز بهيش.

في مركز محور الارتكاز يلعب عبد الله الخيبري بجانب مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط يتكون من أوتابيو، تاليسكا، وأيمن يحيى.

وفي الهجوم، يبرز كريستيانو رونالدو.

كيف يمكنني متابعة مباراة النصر والعين؟

يمكنكم حصرياً متابعة لقاء العين ضد النصر في إطار دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024 عبر البث الحي والمباشر من خلال تطبيق (TOD)، الذي يوفر إمكانية مشاهدة مباريات بي ان سبورتس القطرية على الإنترنت والتي تعتبر حصريًا من القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين الإماراتي.