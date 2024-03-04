10000 ألف في ثواني.. كيفية شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile في خطوة سهلة

زاد البحث بشكل كبير حول لعبة ببجي التي تصدرت قائمة الألعاب الإلكترونية مؤخرًا، وهي تعد الأكثر شهرة في العالم منذ إطلاقها للإصدار الأول، إضافة إلى أن اللعبة مليئة بالعديد من التحديات والمنافسات الصعبة التي لا يمكن تجاوزها بسهولة، حيث إنه يمكن القيام بشحن شدات ببجي لشراء ملابس واكسسوارات وأقوى الأسلحة المستخدمة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها جميع المتابعين ومستخدمي اللعبة من مختلف دول العالم.

طريقة شحن شدات pubg mobile

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بشحن شدات pubg mobile، وفقًا لما يلي:-

الدخول إلى الحساب الخاص باللاعب في اللعبة.

بعد ذلك يتم اختيار “شحن الشدات” من التطبيق.

ثم يتم إدخال طريقة الشحن المناسبة لك.

يتم إتباع خطوات القيام بالدفع.

الضغط على زر “شحن”.

لتتمكن من شراء أكبر كبيرة من الشدات والإستمتاع بها في شراء الملابس وأحدث السيارات.

مميزات شحن شدات ببجي

من أهم المميزات التي توفرها اللعبة عند القيام بشحن شدات ببجي، ما جاء على النحو الأتي:-