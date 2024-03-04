جدول مرتبات مارس ٢٠٢٤ للموظفين بعد الزيادة 50% وموعد الصرف “اعرف هتقبض قد ايه يا بختك”

الموظفون والموظفات بمختلف القطاعات الحكومية بجمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وأيضًا جدول مرتبات مارس ٢٠٢٤، وذلك بعد الزيادة الذي أقرئها معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي هي الزيادة الثامنة في عهده، حيث وافق على رفع الأجور لمبلغ 6 آلاف جنيه مصري، حيث زيادة 50%، فدعونا نوضح لكم تفاصيل المرتبات من حيث الموعد والقيمة بعد الزيادة.

جدول مرتبات مارس ٢٠٢٤ بعد رفع الأجور

بوقت سابق قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجيه برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة، حيث بنسبة 50% ليصل لمبلغ قيمته 6 آلاف جنيه مصري، وبناء على تلك الزيادة زادت الأجور للعاملين من مبلغ يبدأ من 1000 حتى مبلغ 1200 جنيه مصري، وذلك بناء على درجة الموظف الوظيفية، ويأتي جدول المرتبات بالقيم التالية:

الدرجة المرتب الدرجة الممتازة 12200 جنيه مصري الدرجة العالية والمعادلة 10200 جنيه مصري مدير عام والمعادلة لها 8700 جنيه مصري الدرجة الأولى والمُعادلة 8200 جنيه مصري الدرجة الثانية والمُعادلة 7200 جنيه مصري الدرجة الثالثة “التخصصية” 6700 جنيه مصري الرابعة والمعادلة 6200 جنيه مصري الخامسة “الخدمة المعاونة” 6000 آلاف جنيه السادسة “الخدمة المعاونة” 6000 آلاف جنيه

موعد مرتبات شهر مارس 2024

بعد إقرار زيادة المرتبات، تقرر أن يتم صرف الزيادة مع مرتبات مارس ٢٠٢٤، وهذا ما جعل الكل ينتظر تلك الزيادة بفارع الصبر، وتقوم المالية المصرية بإصدار كتاب دوري كل شهر تُحدد به موعد صرف المرتبات، ومفترض أن الصرف هذا الشهر سيكون في الفترة التالية: