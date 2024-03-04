“متاحة pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

كشفت الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، والتي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث بكثرة خلال الساعات الأخيرة، خلصة مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، والحاجة إلى شراء الكثير من السلع والمواد والغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام والشروط التي أعلنت عنها الوزارة …..

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

تسعى الحكومة العراقية على تقدم يد مد العون والمساعدة لعدد كبير من المواطنين العراقيين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من فرز الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وأكدت إلى أن المواطن يمكنه الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية…….

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية على الإنترنت .

ثم اختر برنامج الرعاية الاجتماعية 2024.

يجب اختيار الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اضغط على أيقونة “تحميل الكشوفات”.

انتظر ليتم تحميل الكشوفات.

ابدأ في البحث عن اسم المستفيد،.

في حالة عدم عثورك على الاسم يرجى الإطلاع على الكشوفات اللاحقة.

ما هي الشروط المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية

وكانت وزارة الشؤون الإجتماعية أعلنت عن عدة شروط يجب على المتقدم الالتزام بها قبل التقديم تجنباً لرفض الطلب المقدم وهي: