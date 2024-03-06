“إلحقي الفرصة لحد 7 مارس”.. رابط التقديم في وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023 بوش

ما هي طريقة الوصول الى رابط التقديم في وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023؟ حيث تم فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة للإناث الراغبات في التقدم من دفعة 2023 في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، على أن تستمر فترة تقديم ملفات الطلبات لمدة 8 أيام متتالية حتى يوم الخميس 7 مارس المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتعرف على خطوات ومتطلبات التقديم في وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023، وهي ما تعد فرصة مرموقة للخريجات للحصول على وظائف.

رابط التقديم في وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023

يجب تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي، وفقًا لتوجيهات النيابة العامة لفترة استقبال طلبات الإناث، كما تشترط النيابة العامة أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل، وأن يكون عمره أقل من 30 عامًا.

تجري عملية القبول وفقًا للشروط والمواعيد المحددة في موقع النيابة العامة ولوحة الإعلانات في دار القضاء العالي ومقار النيابات الاستئنافية والنيابات الكلية، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة الرسمي.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمنصب معاون النيابة العامة

وقد جاءت الأوراق المطلوبة للتقديم لمنصب معاون النيابة العامة عبارة عن ما يلي:

نسخة من الملف الذي تم سحبه من النيابة العامة بخصوص طلب التقديم.

تسجيل بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة، ويجب توضيح جميع البيانات.

طباعة الملف في 5 نسخ وتقديمها مع بقية الأوراق المطلوبة.

صورة المؤهل العلمي والإفادة الدراسية، ويجب أن يكون فيها التقدير العام للمرشح واضحًا.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمرشح.

وبتقديم الأوراق المطلوبة واتباع الخطوات والالتزام بالشروط المعلن عنها، تستطيع الخريجات التقدم للوظيفة مع فرصة جيدة في القبول.