قدم الآن التسجيل متاح للجميع .. inscription.aadl.dz موقع سكنات عدل تسجيل ونتائج

inscription.aadl.dz موقع سكنات عدل تسجيل ونتائج، من الروابط التي أتاحتها وزارة السكن و العمران والمدينة والصندوق الوطني للسكن، وذلك من أجل التسجيل في سكنات عدل 3، وذلك حتى يقوموا بتعبئة الاستمارة الخاصة بالتقديم عبر الرابط الخاص بالوكالة للحصول على السكن المناسب للشخص المتقدم، وفيما هو آت نوضح لكم طريقة التقديم عليها والشروط الواجب توافرها، فضلاً تابعونا.

inscription.aadl.dz موقع سكنات عدل تسجيل ونتائج

يمكن للراغبين في التسجيل في سكنات عدل أن يقوموا بالتسجيل من خلال الرابط الذي حددته الوكالة inscription.aadl.dz، كما يمكن التعديل في المعلومات والبيانات المدخلة بالوكالة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي للوكالة inscription.aadl.dz.

وبعدها قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي.

قم بتعبئة الاستمارة الالكترونية بكافة البيانات المطلوبة.

قم بإرفاق الوثائق والملفات المطلوبة.

قم بدفع الرسوم الخاصة بالتسجيل.

وبعدها يتم الإنتظار حتى يتم الرد على طلبك.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

حددت الحكومة الجزائرية الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن المواطن من التسجيل في سكنات عدل، وذلك حتى يتمكن من الحصول على السكن المناسب له، وهذه الشروط كالتالي: