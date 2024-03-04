ظهرت الان اسماء نقل النفوس الوجبة 133 الأخيرة بالعراق 2024 عبر بوابة حكومة المواطن الإلكترونية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن ظهور الوجبة 133 من نقل النفوس اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024 بما شملت العديد من المحافظات داخل دولة العراق، إضافة إلى أن هذه الخدمة سهلت على جميع المواطنين في القيام بتعديل البيانات الشخصية الخاصة بهم، فضلاً عن إمكانية إضافة المستندات ووثائق الأحوال المدنية، وغيرها من التعديلات الأخرى التي يرغب فيها جميع المواطنين العراقيين.

كيفية الإستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة 133

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتحميل كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة 133 في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع بوابة المواطن الإلكترونية.

ومن ثم يتم اختيار خدمة “الإستعلام عن نقل النفوس”.

اختيار الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

ومن ثم يتم القيام بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها المواطن المتقدم.

وعليه يتم الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من تنزيل كشوفات اسماء نقل النفوس في النهاية.

ما هي شروط التقديم في نقل النفوس؟

تتمثل أهم شروط التقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، وفقًا لما نص على الأتي:-