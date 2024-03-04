“الزيت والسكر هيبقوا بالكوم في بيتك”.. اعرف اماكن توزيع كرتونة رمضان.. شوف والحق كرتونة..!!

يعتبر شهر رمضان الكريم من أهم الشهور في السنة الإسلامية، حيث تزداد الأجواء الروحية والتضامنية بين الناس، ومن أبرز العادات التي تميز هذا الشهر هي توزيع كراتين رمضان على الأسر المحتاجة، وهذا يعد من الفعاليات الإنسانية التي تساهم في تقديم المساعدة والدعم لأبناء الوطن، في ضوء ذلك، أصدرت محافظة القاهرة بيانا هاما يوضح فيه أماكن توزيع كرتونة رمضان لعام 2024،وقد تم تخصيص عدد من المواقع الاستراتيجية في مختلف أحياء العاصمة لتسهيل عملية التوزيع وضمان وصول الكراتين للمستحقين.

اماكن توزيع كرتونة رمضان

من بين أماكن التوزيع المحددة في البيان، المساجد الكبيرة والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية والمدارس والمستشفيات والمراكز التجارية، كما حثت المحافظة الجميع على المبادرة بالتبرع بالكراتين الرمضانية والمواد الغذائية الأساسية للمحتاجين، نظرا لأهمية الأمر وحرص السلطات المحلية على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان، يجب على الجميع المشاركة والتعاون من أجل توزيع كراتين رمضان 2024 بشكل فعال ومنظم، كما يجب على الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية دعم هذه الجهود والمساهمة في توفير حاجيات الفقراء والمحتاجين، واليكم بعض المناطق الاخرى، السلام أول، حلوان، البساتين، الساحل، روض الفرج، عين شمس، المطرية، حدائق القبة، الزيتون.

بيان محافظ القاهرة

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم اليوم توزيع ٢٠٠٠ كرتونة تحتوي على السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على الأسر المستحقة للرعاية الأولية، بالإضافة إلى أسر تكافل وكرامة، وأكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتخفيف العبء عن كامل المواطنين.