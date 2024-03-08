تردد القنوات
مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز..تردد DMC دراما على النايل سات وباقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024
تردد DMC دراما القناة المتخصصة في بث المسلسلات المتنوعة بين القديم والحديث، حيث تحقق القناة سنويًا أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي، ويرغب المشاهدين في معرفة تردد القناة لأن إدارة القناة تعمل على تجديده كل فترة من أجل تقوية البث وما يميز القناة هو أن البث متواصل دون انقطاع ويكون بجودة عالية وعملت القناة على الإعلان عن العديد من المسلسلات الجديدة التي سوف تعرض في شهر رمضان المبارك.
تردد DMC دراما
يسهل تنزيل قناة دي ام سي دراما إلى جهاز الاستقبال ويكون ذلك عبر إضافة تردد القناة الذي يكون كما يلي:
- قمر صناعي: نايل سات.
- التردد: 12092.
- الجودة: SD.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: أفقي.
مسلسلات قناة DMC دراما رمضان 2024
حرصت قناة دي إم سي دراما على عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات المميزة في رمضان 2024، وهذه المسلسلات تكون كالآتي:
- مسلسل الحشاشين الذي يكون من بطولة كريم عبد العزيز وأيضًا فتحي عبد الوهاب.
- مسلسل إمبراطورية ميم الذي يكون من بطولة خالد النبوي وأيضًا حلا شيحه.
- مسلسل عتبات البهجة الذي يكون من بطولة يحيى الفخراني وأيضًا صلاح عبدالله.
- مسلسل باب جه الذي يكون من بطولة أكرم حسني وأيضًا نسرين أمين.
- مسلسل فراولة الذي يكون من بطولة نيلي كريم وأيضًا شيماء سيف.
- مسلسل صدفة الذي يكون من بطولة ريهام حجاج وأيضًا عصام السقا.
- مسلسل بدون سابق إنذار الذي يكون من بطولة أسر ياسين وأيضًا عائشة بن أحمد.
- مسلسل يحيي وكنوز الذي يعرض للأطفال ويحكي مجموعة من القصص المتنوعة.