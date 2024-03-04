“قبل ما الموقع يقفل”رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 واصرف قبل رمضان

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، والتي أعلنت عنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والمعاناة الذي يمر بها المواطن المصري بسبب غلاء أسعار الكثير من المواد والسلع الغذائية، بالإضافة إلى استغلال التجار ، وتعد بطاقة التموين من أهم انظمة الدعم الحكومي المصري والتي يمكن للمواطن الاستفادة من الدعم وهو عبارة عن 5 ارغفة بلدي يومياً بإجمالي 140 رغيف شهرياً، وصرف بقيمة 50 مقررات وسلع تموينية مدعمة، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن خطوات التسجيل في موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية….

رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن المواطن يمكنه التسجيل للحصول على الـ 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط التسجيل على منصة مصر الرقمية .

ادخل رقم الموبايل وكلمة المرور.

اضغط على الخدمات التموينية.

ثم اضغط على منحة الـ 100 جنيه.

سوف يتم ارسال طلبك بنجاح.

التموين تجيب على ازمة السكر في المتاجر والمحلات

وأكد الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تسعى جاهدة على رفع العبء من كاهل المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأكد على استمرار صرف السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيه للكيلو، لكل بطاقة تموين تحتوي على فرد إلى 3 أفراد، وصرف 2 كيلو سكر لكل بطاقة تموين تحتوي على 4 أفراد فأكثر، وأضاف “المصيلحي” خلال نهاية حديثه إلى أن الوزارة تقوم بضخ كميات كبيرة من السكر والأرز والزيت في منافذ أهلاً رمضان 2024 المتواجدة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تيسيراً على المواطنين ودعم المواطن المصري مع حلول شهر رمضان المبارك.