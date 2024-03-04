استمرار صرف معاشات مارس.. تعرف على الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي

موعد صرف معاش شهر مارس، يتساءل الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية عن الموعد المحدد لصرف معاش شهر مارس 2024 قبل بداية شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في السطور القادمة.

موعد صرف معاش شهر مارس

تم الإعلان من قبل إدارة الضمان الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر مارس والذي سيكون من بداية يوم ١ حتى يوم ٦ مارس، كما أعلن عن زيادة المعاشات بأول يوم في شهر مارس بقيمة ١٥٪ وتكون مواعيد الصرف بالنسبة للشريحة الأولى يومي ١ و ٢ مارس والشريحة الثانية يومي ٣ و ٤ وبالنسبة للشريحة الثالثة ستكون يومي ٥ و ٦ من نفس الشهر.

حقيقة زيادة المعاشات في مارس

يطبق قرار زيادة المعاشات من بداية شهر مارس للشريحة الأولي بقيمة 1495 بدلاً من 1300 جنيه، والشريحة الثانية تكون الزيادة بنحو 1725 بدلاً من 1500 جنيه، والشريحة الثالثة زيادة المعاش من 1600 إلى 1840، وفي الشريحة الرابعة تصل إلى 2300 بدلاً من 2000 جنيه وآخر شريحة وهي الشريحة الخامسة من 2300 إلى 2645 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر مارس

يوجد أكثر من مكان يمكن من خلاله صرف معاش شهر مارس 2024 مثل:

جميع منافذ البريد المصري.

فروع البنوك والمصارف المركزية التجارية.

ماكينات الصرف الآلي.

المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش أو اتصالات كاش.

نصل إلى ختام حديثنا عن موعد صرف معاش شهر مارس وتفاصيل زيادة المعاشات بنفس الشهر بجانب توضيح أماكن الصرف المتاحة.