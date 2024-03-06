ظبطه واتفرج على أحسن المسلسلات الخليجية على تردد قناة mbc 1 على النايل سات 2024

تردد القنوات
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تردد قناة mbc 1، تعتبر قناة mbc1 واحدة من شبكة قنوات mbc والتي تميزت بتنوع برامجها، ولقد ازداد معدل البحث عبر جوجل عن التردد الخاص بقناة mbc1 على القمر الصناعي النايل سات 2024، وسوف نتعرف على تردد قناة mbc1 على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة mbc 1
قنوات mbc هي من القنوات المشهورة عالميا، والتي حققت شهرة واسعة في شتى المجالات، وذلك لما تقدمه هذه الشبكة من برامج شيقة، وعروض تلفزيونية ممتعة، وتردد القنوات جاء كالتالي:
تردد قناة mbc دراما على القمر الصناعي نايل سات هو:
- تردد القناة : 11470.
- معامل الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز : ⅚.
- معامل تصحيح الخطأ: 27500.
تردد قناة mbc دراما على عرب سات هو
- تردد القناة : 11559.
- معامل الاستقطاب : رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 27500.
- معامل الترميز : ⅚.
تردد قناة mbc العراق على القمر الصناعي نايل سات هو:
- التردد: 11938.
- معامل تصحيح الخطأ : ⅚.
- معامل استقطاب : عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة mbc بوليود على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 11559.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ : ⅚.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
شبكة مجموعة قنوات MBC
- تختص كل قناة من قنوات شبكة MBC مجموعة فريدة وخاصة من البرامج، وهي:
- قناة MBC1 وهي قناة عامة تقدم باقة متنوعة من البرامج الإخبارية والترفيهية والبرامج الاجتماعية.
- قناة MBC2 قناة خاصة بتقديم الأفلام الاجنبية والعربية، بالإضافة إلى برامج ترفيهية.
- أما قناة MBC3: فهي قناة خاصة بالاطفال وعائلاتهم، وتقدم باقة متنوعة من الرسوم المتحركة والأفلام والبرامج.
- قناة MBC4: تقدم القناة الكثير من البرامج الأجنبية التي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى برامج عربية.
- فقد جاءت قناة MBC Drama: لتكون قناة تقدم مجموعة من مسلسلات الدراما التركية والعربية.
- قناة MBC Action: قناة متخصصة في عرض أفلام الإثارة والحركة والأفلام الأكشن.