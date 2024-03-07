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“هتبقي مليونير”.. رابط التقديم علي قروض صندوق الاسكان العراقي 2024
ما هي خطوات التقديم على قروض صندوق الاسكان العراقي 2024؟ حيث يقدم صندوق الإسكان العراقي فرصًا للمواطنين من أجل الحصول على قروض لشراء وبناء المساكن، وفي صباح يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية عن بدء قبول طلبات التقديم لقروض صندوق الإسكان العراقي للعام الحالي، هذا الإعلان أثار اهتمام العديد من المواطنين العراقيين الذين بادروا بالبحث عن جدول التقديم الإلكتروني لتلك القروض، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتعرف على خطوات التقديم على قروض صندوق الاسكان العراقي 2024,
خطوات التقديم على قروض صندوق الاسكان العراقي 2024
ومن أجل خطوات التقديم على قروض صندوق الإسكان العراقي 2024 قم باتباع الخطوات كما يلي:
- تعبئة الاستمارة: قم بزيارة موقع صندوق الإسكان العراقي ثم قم بتعبئة استمارة التقديم بالمعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم والعنوان والجنسية والحالة الاجتماعية.
- إرفاق الوثائق الرسمية: قدّم جميع الوثائق المطلوبة، مثل إجازة البناء ومحضر تثبيت الحدود وخارطة البناء، وتأكد من أنك تمتلك الأرض بشكل صرف وأن مساحتها لا تقل عن 100 متر مربع.
- دفع الرسوم: قم بدفع الرسوم المتعلقة بالتقديم.
- المفاضلة والاختيار: سيتم قبول طلبات جميع المتقدمين، وفي الخطوة التالية سيتم اختيار المستحقين وفقًا لآلية جديدة للمفاضلة.
- النقاط المؤثرة تشمل موقع البناء والعمر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد والاستفادة السابقة من القرض.
- صرف القرض: سيتم صرف القرض على شكل ثلاث دفعات، وتسديد القرض سيكون شهريًا عبر شركة متخصصة.
- المتابعة الإلكترونية: يمكنك متابعة حالة طلبك عبر نظام التتبع الإلكتروني.
شروط قروض صندوق الاسكان العراقي
- الخدمة مستهدفة لجميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 سنة، شريطة ألا يكونوا مستفيدين من قرض سابق في الصندوق ولا يكونوا كفلاء متقابلين.
- يتم التركيز على دقة المعلومات المقدمة وفي حال تقديم معلومات غير صحيحة، سيتم تجاهل الطلب.
- يجب على المواطن الراغب في التقديم على القرض أن يسجل باستخدام معلوماته الشخصية ورقم هاتفه.
- في حال وجود اختلاف بين هذه المعلومات والمعلومات المقدمة في الوثائق المرفقة، سيتم رفض الطلب.
- يجب كتابة رقم الهاتف الصحيح المتقدم للقرض، حيث يعتبر وسيلة اتصال أساسية حتى نهاية فترة القرض.
- يُطلب من المواطن تقديم طلب القرض مرة واحدة فقط، ولا يمكن التقديم أكثر من مرة، كما يجب تقديم المرفقات التي تدعم المعلومات المُذكورة في الاستمارة.