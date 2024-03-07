“هتبقي مليونير”.. رابط التقديم علي قروض صندوق الاسكان العراقي 2024

ما هي خطوات التقديم على قروض صندوق الاسكان العراقي 2024؟ حيث يقدم صندوق الإسكان العراقي فرصًا للمواطنين من أجل الحصول على قروض لشراء وبناء المساكن، وفي صباح يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية عن بدء قبول طلبات التقديم لقروض صندوق الإسكان العراقي للعام الحالي، هذا الإعلان أثار اهتمام العديد من المواطنين العراقيين الذين بادروا بالبحث عن جدول التقديم الإلكتروني لتلك القروض، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتعرف على خطوات التقديم على قروض صندوق الاسكان العراقي 2024,

خطوات التقديم على قروض صندوق الاسكان العراقي 2024

ومن أجل خطوات التقديم على قروض صندوق الإسكان العراقي 2024 قم باتباع الخطوات كما يلي:

تعبئة الاستمارة: قم بزيارة موقع صندوق الإسكان العراقي ثم قم بتعبئة استمارة التقديم بالمعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم والعنوان والجنسية والحالة الاجتماعية.

إرفاق الوثائق الرسمية: قدّم جميع الوثائق المطلوبة، مثل إجازة البناء ومحضر تثبيت الحدود وخارطة البناء، وتأكد من أنك تمتلك الأرض بشكل صرف وأن مساحتها لا تقل عن 100 متر مربع.

دفع الرسوم: قم بدفع الرسوم المتعلقة بالتقديم.

المفاضلة والاختيار: سيتم قبول طلبات جميع المتقدمين، وفي الخطوة التالية سيتم اختيار المستحقين وفقًا لآلية جديدة للمفاضلة.

النقاط المؤثرة تشمل موقع البناء والعمر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد والاستفادة السابقة من القرض.

صرف القرض: سيتم صرف القرض على شكل ثلاث دفعات، وتسديد القرض سيكون شهريًا عبر شركة متخصصة.

المتابعة الإلكترونية: يمكنك متابعة حالة طلبك عبر نظام التتبع الإلكتروني.

شروط قروض صندوق الاسكان العراقي