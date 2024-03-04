بشرى سارة! 5 فئات جديدة تستحق دعم “كرامة” بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

بعد الظروف الاقتصادية الراهنة أقبل الكثير من المواطنين يبحثون عن طرق التقديم في برامج التكافل الاجتماعي وأبرزها برنامج تكافل وكرامة، وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها لمستحقي ذلك الدعم، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بعد موافقة الشيوخ 5 فئات تستحق دعم كرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

5 فئات تستحق دعم كرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

اجتمع مجلس الشيوخ المصري أمس الأحد ٣ من مارس ٢٠٢٤م، واسفر ذلك الاجتماع عن عدة قرارات أبرزها ما يلي:

أولاً الموافقة على توسيع رقعة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ليشمل الكثير من المستفيدين.

وكان الهدف الرئيسي من ذلك البرنامج هو حفظ كرامة المصريين من هم تحت خط الفقر، وضمان معيشة لهم.

وهؤلاء الأسر المستحقة لدعم تكافل وكرامة هم ما يلي.

الأسرة التي تتكون من زوج وزوجة، وأبناء معالين، أو زوج فقط ومعه أبناء، أو زوجة فقط ومعها أبنائها، ولا يشترط توحد محل إقامتهم.

وأيضا يحق لأسرة المجندين في الجيش المصري التقديم للحصول على دعم تكافل وكرامة.

والأسر المعالة.

وأيضاً يحق لأسرة المسجون أو من لهم نزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل.

كذلك أيضاً للأسرة التي ليس لها أي تأمين اجتماعي أو صحي.

والأسر التي ليس لها راتب شهري ثابت.

كل هؤلاء الأسر السابقة يحق لها التقديم على برنامج دعم تكافل وكرامة وسوف يحصلون عليه.

الاوراق المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة