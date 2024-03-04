“تكافل وكرامة” شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة 2024 والمستندات المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة

شروط تقديم معاش تكافل وكرامة، التي تفرض على جميع الراغبين في التسجيل للحصول على الدعم، وهذا ما يدور حوله محرك البحث في الفترة الأخيرة، وفي حال عدم توافر هذه الشروط يتم رفض طلب التقديم، لذا سوف نستعرض هذه الشروط في هذا المقال بشكل واضح ومفصل.

شروط تقديم معاش تكافل وكرامة

يلزم مراعاة شروط وأحكام التقديم في معاش تكافل وكرامة والتي تتضمنها النقاط التالية:

أن لا يعمل كلا من الزوج أو الزوجة في القطاع الخاص أو الحكومي بأجر تأميني.

أن لا يتقاضى المتقدم أي معاش تأميني أو مساعدات مالية.

يجب أن يكون عمر المتقدم المسن لا يقل عن ٦٥ عام.

يشترط إصابة المتقدم بالعجز أو المرض الذي يمنعه من ممارسة عمله.

يجب أن يكون لدى الأسرة المتقدمة أولاد من سن الولادة حتي ١٨ سنة.

المستندات المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة

يجب تجهيز بعض المستندات والأوراق التي تمكنك من الحصول على دعم تكافل وكرامة وهي:

صور واضحة من بطاقات الرقم القومي.

صور شهادات الميلاد.

شهادة الكومسيون الطبي المعتمدة.

وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

مستند يثبت وجود إعاقة بنسبة تبدأ من 50٪.

أسباب رفض التسجيل في تكافل وكرامة

يوجد بعض الأسباب التي تعيق حصولك على دعم تكافل وكرامة وهي:

امتلاك المتقدم سيارة أجرة أو نقل.

حصول المتقدم على ثلاث رؤوس ماشية.

أن يكون لدى المتقدم أرض زراعية اكثر من فدان.

في الختام نتمنى أن نكون قدمنا شرح مفصل عن شروط تقديم معاش تكافل وكرامة، وعرضنا الأوراق المطلوبة للتقديم وأهم أسباب رفض الطلب.