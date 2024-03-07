“يابختك هتقبض قبل رمضان”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، حيث أنها من أكثر الموضوعات التي نالت اهتمام كبير من قبل كل الموظفين في القطاع الحكومي، خاصة في ظل الإعلان عن زيادات الحد الأدنى للأجور وذلك من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، ولذلك نجد أنباء عن تبكير موعد صرف الرواتب لشهر مارس وذلك لقدوم شهر رمضان المبارك وقبل عيد الفطر وهذا ما سوف نتحدث عنه تفاصيله في الآتي.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

صرحت الحكومة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي عن زيادات جديدة في رواتب العاملين في الدولة والتي تبدأ في شهر مارس لعام 2024، على أن يبدأ موعد صرف مرتبات شهر مارس في يوم الخميس الموافق 21 والتي تستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، وذلك في ظل مبادرات من الحكومة المصرية في رفع الحد الأدنى للأجور، والارتقاء بالمستوى المعيشي لكل المواطنين والأسر المصرية، ومحاربة الغلاء بالحصول على راتب معيشي يوفر لهم كل متطلبات الحياة الأساسية.

جدول رواتب شهر مارس بعد الزيادة الجديدة

وفق ما أعلنت عنه وزارة المالية المصرية، عن موعد صرف رواتب شهر مارس لعام 2024، نجد الكثير من علامات الاستفهام حول قيمة الرواتب التي يحصل عليها الموظفين في القطاع الحكومي وذلك بعد إقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، ورفع مرتبات كل الموظفين في كل القطاعات لنتعرف عليها في الآتي:

يبلغ راتب موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة حوالي 12 ألف جنية مصري بعد الزيادة الجديدة.

كما يحصل موظف الدرجة العالية على 10200 جنية مصري.

موظفي درجة مدير عام يحصل على 9200 جنية مصري.

كما يبلغ راتب موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة حوالي 8200 جنية مصري.

راتب موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة يصل إلى 8000 جنية مصري.

زيادة راتب موظفي الدرجة الثالثة ليبلغ حوالي 7500 جنية مصري.

مرتب موظفي الدرجة الرابعة حوالي 7000 جنية مصري.

موظفي الدرجة الخامسة يحصلون على راتب 6500 جنية.

مرتبات موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة حوالي 6000 جنية مصري.

وبذلك فإنها تحرص على إعلان موعد صرف مرتبات شهر مارس لكل الرتب التي تعمل في الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.