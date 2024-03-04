لسه في فرصة ألحق استغلها.. خطوات الاعتراض على معاش تكافل وكرامة 2024

خطوات الاعتراض على معاش تكافل وكرامة، يبحث بعض المستفيدين من دعم تكافل وكرامة معرفة الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم التظلمات لما يتعلق بالمعاش وذلك عن طريق رقم البطاقة الوطنية فقط، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمنصة دون الذهاب لأي جهة معنية، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في هذه المقالة.

خطوات الاعتراض على معاش تكافل وكرامة

يمكن تقديم اعتراض على معاش تكافل وكرامة إلكترونياً من خلال تطبيق الخطوات التالية بالترتيب:

الدخول إلى موقع تكافل وكرامة من هنا.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

كتابة الشكوى ثم النقر على أيقونة التسجيل.

ستظهر رسالة لتأكيد ارسال الشكوى.

يتم طباعة الشكوى المدخلة.

بعد رد الوزارة على الشكوى يحب استكمال باقي الاجراءات.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يتوفر أكثر من مكان يمكن من خلاله صرف معاش تكافل وكرامة مثل:

منافذ شركة فوري.

فروع البريد المصري.

ماكينات الصرف الآلي.

البنوك والمصارف التجارية.

المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش.

شروط استحقاق تكافل وكرامة

ينبغي مراعاة شروط استحقاق دعم تكافل وكرامة التي تتمثل في الآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

عدم امتلاك المتقدم أي مسكن خاص أو عقار أو أرض زراعية.

ينبغي أن لا يحصل المتقدم على دعم من وسائل أخري أو راتب شهري ثابت.

يشترط وجود أبناء للمتقدم في مراحل تعليمية مختلفة.

كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة التقديم.

أن يكون مستوى معيشة الأسرة المتقدم منخفض جداً.

في ختام مقالنا بالتحدث عن خطوات الاعتراض على معاش تكافل وكرامة، وأشهر أماكن لصرف الدعم كل شهر بالإضافة إلى شروط الحصول على الدعم.