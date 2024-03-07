رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 في العراق

أعلنت وزارة التربية في العراق عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 للدور الأول وذلك بشكل رسمي منذ ساعات قليلة، حيث أعتمدت الوزارة النتيجة رسميًا لكل المحافظات العراقية، حيث تم الانتهاء بشكل كامل عمليات التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات وتم بالفعل رفع النتائج على المواقع الرسمية المحددة من قبل الوزارة، فكيف نقوم بالاستعلام عن النتيجة بخطوات بسيطة دون الذهاب إلى المدارس؟ لمعرفة الإجابة تابعوا الفقرات التالية.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 بالمحافظات العراقية

يعتبر الصف الثالث المتوسط واحد من أهم المراحل الدراسية التي تمر على الطلاب العراقيين فهي تقوم بتحديد مستقبله الدراسي وخاصة للانتقال إلى المرحلة الثانوية لذلك زاد البحث عنها بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، سنوضح لكم في هذه الفقرة رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 في كل المحافظات العراقية بشكل بسيطة وسريع، حيث أكدت الوزارة أن المواقع الإلكترونية المحددة لا يوجد غيرها، وذلك على النحو التالي:

نقوم في البداية الدخول على موقع بوابة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

ثم نقوم بالضغط على خيار الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط.

ومنها نحدد نتائج الدور الأول لعام 2024.

ثم نحدد المحافظة التي ينتمي لها الطالب أو الطالبة.

علينا في هذه الخطوة البيانات اللازمة الخاصة بالطالب المستعلم عنه.

ثم نضغط على أيقونة استعلام.

ننتظر لحظات قليلة جدًا وستظهر على الشاشة نتيجة الطالب في الصف الثالث متوسط بكل تفاصيلها.

كما يمكن تحميل النتيجة من خلال أن نقوم بالضغط على أيقونة طباعة أو تحميل.

مواقع الاستعلام عن النتيجة

فقد أوضحت وزارة التربية العراقية أن النتيجة سيتم الاستعلام عنها في عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية وهي موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية فقط