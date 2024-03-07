“استعلم الآن”.. نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول في العراق

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول في العراق، وذلك في ظل الكثير من التساؤلات من قبل الطلاب لمعرفة النتائج فور ظهورها، حيث شهدت المدارس العراقية عملية الامتحانات الفترة الماضية والانتهاء رسمياً من عمليات المراجعة والتصحيح، ليتم رفع النتائج على الموقع الرسمي الذي يسهل على كل الطلاب في المرحلة المتوسطة تسجيل الدخول وعمل استعلام وعرض لنتائجهم باستخدام رقم الجلوس وتحديد المحافظة وبعض البيانات التي تثبت هوية الطالب المستعلم، وهذا ما سوف نتعرف عليه بشكل مفصل.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول في العراق

يتسائل الكثير من الطلاب عن نتائج الثالث المتوسط 2024، في ظل الانتهاء من العملية الامتحانية وتصحيح الأوراق وعرض النتائج على الموقع الرسمي، حيث ينصب اهتمام أولياء الأمور والطلاب على هذه المرحلة لكونها مرحلة انتقالية للمرحلة الثانوية، وبذلك أكدت وزارة التعليم العراقية على شفافية التصحيح وتسجيل النتائج بمنتهى الدقة والمصداقية، لضمان حق كل طالب، والجدير بالذكر أن الامتحانات لهذه المرحلة بدأت يوم الأحد الموافق 27 يناير لتبدأ بامتحان اللغة العربية والدين، كما انتهت فترة الامتحانات يوم 5 من شهر فبراير بمادة الدراسات الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق

أطلقت وزارة التعليم العراقية رابط مخصص يمكن تسجيل الدخول من خلاله لعمل استعلام عن نتائج الثالث المتوسط في ظل الاهتمام الكبير بنتائج الطلاب في هذه المرحلة الحاسمة، حيث بدأت الوزارة بعقد الامتحانات ومن ثم التصحيح والرفع الإلكتروني لدرجات كل الطلاب على الموقع الرسمي لتتمثل خطوات الاستعلام في الآتي: