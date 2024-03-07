خطوات التقديم علي سلف مصرف الرشيد لحاملي بطاقة النخيل 2024

ما هي خطوات التقديم علي سلف مصرف الرشيد لحاملي بطاقة النخيل؟ حبث تم فتح باب التقديم للسلفة لعام 2024 لحاملي بطاقة النخيل وتمت الموافقة على منح السلفة بواسطة بطاقة ماستر كارد النخيل التابعة لمصرف الرشيد، وستبدأ المنح اعتبارًا من تاريخ 3 مارس 2024، ويتم تقديم الطلبات للسلفة وفقًا لعدد من الضوابط والتعليمات التي تمت الموافقة عليها. يمكن التسجيل من خلال تطبيق مصرف الرشيد الإلكتروني، وتم تحديد الفئات المشمولة بالسلفة.

خطوات التقديم علي سلف مصرف الرشيد لحاملي بطاقة النخيل

لقد أعلن مصرف الرشيد العراقي بدء تقديم طلبات السلفة الشخصية لحاملي بطاقة النخيل، كما تم بالفعل بدء عملية التقديم الإلكتروني عبر تطبيق المصرف لعام 2024، بعد توقف المنح لفترة مؤقتة.

يمكنك الآن عزيزي المواطن تقديم طلبك للحصول على السلفة، وذلك لفئات الموظفين والمتقاعدين، ولكن يجب الالتزام ببعض الضوابط والشروط واحضارالأوراق المطلوبة لتقديم الطلب وهي تشمل: البطاقة الموحدة، هوية الموظف، وهوية التقاعد للمتقاعدين، بالإضافة إلى بطاقة ماستر كارد.

شروط تقديم سلف مصرف الرشيد

يتم تقديم طلب السلف الالكترونية إلكترونيا ولا يسمح بالتعامل مع المكاتب الأهلية.