مبارة القمة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 وجميع القنوات الناقلة بجودة عالية HD
خلال الساعات الماضية يتصدر موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر محركات البحث جوجل من قبل محبي الساحرة المستديرة خاصة الجماهير المصرية، حيث إنه من المقرر أن تقام المباراة في نهائي كأس مصر يوم الجمعة القادم الموافق 8/3/2024 في المملكة العربية السعودية، وفي صباح يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024 يتوجه اتحاد الكرة لفريق الأهلي والزمالك بصحبة كأس مصر الدولة العربية السعودية استعدادًا للمباراة.
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023/2022
الجدير بالذكر أن فريق نادي المارد الأحمر تأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب إنبي بثلاثية في الدور نصف نهائي، بينما بلغ منتخب القلعة البيضاء الدور النهائي بعدما تغلب على منتخب بيراميدز بركلات الترجيح، ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لأول مرة في ملعب المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة الكبرى، بينما بتوقيت السعودية في الساعة 9:00 مساء، بتوقيت الإمارات في الساعة 10:00 مساء.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر
اجتازه كل من منتخب الأهلي والزمالك في كأس مصر اثنتان وثلاثون مباراة، فاز منتخب المارد الأحمر في ست عشرة مباراة، مقابل آحاد عشر انتصارا لمنتخب القلعة البيضاء، انتهت بخمس مباريات بالتعادل، وتذاع مباراة المارد الأحمر والقلعة البيضاء في نهائي كأس مصر على القنوات الفضائية قناة أون تايم سبورت، وقناة الرياضة السعودية SSC، يمكنك متابعة المباراة ضبط التردد التالي القنوات على جهازك الخاص بك:
تردد قناة أون تايم سبورت
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 11861
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز 27500
تردد قناة الرياضة السعودية SSC
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12523
- الاستقطاب: أفقي.
- القناة مشفرة.