“الوحش الجديد من شاومي” موبايل Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus من شاومي هينافس بيه الكل.. مواصفات خرافية للهاتف..!!

لا شك أن شركة Xiaomi قد حققت نجاحا كبيرا في سوق الهواتف الذكية مع إطلاق سلسلة Redmi Note، ومع إصدارها الجديد Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus، تبدو الشركة واثقة من قدرتها على المنافسة بقوة مع أبرز العلامات التجارية الأخرى، يأتي Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus بمواصفات مثيرة للاهتمام تجعله خيارا ممتازا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على أداء عالي بسعر منخفض، يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED كبيرة بحجم 6.7 بوصة، ودقة عرض FHD+، وتردد تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يجعل تجربة المشاهدة ممتعة وواقعية.

مواصفات الهاتف

من ناحية الأداء، يعمل Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen1، وهو معالج قوي يضمن سلاسة التجربة وسرعة الاستجابة، ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، مما يتيح للمستخدمين تخزين ما يصل إلى آلاف الصور والفيديوهات والتطبيقات دون الحاجة إلى القلق بشأن نفاد المساحة. فيما يتعلق بالكاميرا، يأتي Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus بكاميرا خلفية رباعية تضم عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

مواصفات اخرى للهاتف