زيادة فورية في رواتب المتقاعدين بمناسبة شهر رمضان المبارك.. “وزارة المالية العراقية” تكشف الحقيقة

شهدت محركات البحث في الأونة الأخيرة أنباء حول وجود زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بالعراق مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مما أثار جدلاً كبيرًا بين المواطنين الراغبين في معرفة حقيقة الأمر، خاصة وأن رواتب هذا الشهر لم يتم استكمالها إلى الأن، لهذا قامت وزارة المالية بالكشف عن حقيقة الأمر، ومعرفة ما إذا كان هناك زيادة جديدة في الرواتب أم هي مجرد شائعات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قامت وزارة المالية العراقية بالرد على جميع الأنباء التي تُشير حول وجود زيادة في الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، مؤكدة بأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، والزيادة المعمول بها في الوقت الحالي هي تبلغ نحو 100 ألف دينار عراقي، يتم العمل على توزيعهم مع رواتب المتقاعدين في بداية كل شهر ميلادي ما لم يكن عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، وفي حالة إذا كان هناك عُطلة يتم تقديم أو تأخير عمليات الصرف لموعد أخر وفقًا لما تُحدده الوزارة.

ما هي كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق؟

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-