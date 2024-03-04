“ألـــف مبـــروك pdf“ الوجبة الأخيرة من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية السابعة منصة مظلتي spa.gov.iq

قامت وزارة العمل العراقية بالإعلان عن إنطلاق منصة مظلتي، وهي المنصة المسؤولة عن إعلان النتائج للمشمولين في الرعاية الاجتماعية، وهي خدمة طال إنتظارها، وجاء ذلك في إطار حرص الحكومة على توفير النتائج للمشمولين في الرعاية الاجتماعية دون تعب، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى مساعدة المواطنين في عيش حياة كريمة ومواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار الذي يشهده العالم ويعاني منه الجميع، ومن خلال السطور التالية سوف نقدم لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت وزارة العمل بدولة العراق بالاعلان عن إطلاق رابط رسمي يمكنك من خلاله القيام بالاستعلام عن نتيجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية وفيما يلي إليكم أهم التفاصيل:

قم بالدخول على الرابط التالي وهو الرابط الرسمي لمنصة مظلتي.

اختر زر الاستعلام، ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك.

قم بتحديد ما يسمى بالوجبة الأخيرة بالدفعة السابعة القادمة.

حدد المحافظة التي تود الاستعلام عنها، واضغط استعلام.

شروط التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية

هناك عدد من الشروط اللازم توافرها فيمن يقبل على التقديم لدعم الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي إليكم الشروط المطلوبة: