هتمتحن أيه أول مادة!!.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد اعتماده وزارة التربية والتعليم

اعلنت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربيه بشكل رسمي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وذلك عقب اعتماد وزير التربية والتعليم لموعد الامتحانات بشكل رسمي، يأتي ذلك في ضوء انتظار الطلاب معرفة بداية الامتحانات وعدد أيامها وموعد المواد تمهيدا لتكثيف التحصيل خلال الفترة المقبلة مع اقتراب بدايتها بشكل رسمي وفي هذا المقال نوضح لكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 فتابعوا معي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة طبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعلن رسميا من قبل الوزارة يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يونيو المقبل حيث سيكون الطلاب مع موعد مع امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، وفي يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر يونيو سيكون الطلاب مع موعد مع مادتي الاقتصاد والاحصاء، ويعقب تلك الفترة أجازه عيد الاضحى والتي ستستمر لمدة اسبوع كامل قبل أن يستانف الطلاب امتحاناتهم مرة أخرى بمادة اللغة العربية يوم السبت الموافق ال 22 من شهر يونيو لعام 2024 وفي يوم الثلاثاء الموافق ال 25 من شهر يونيو لعام 2024 سيكون الطلاب مع موعد امتحان اللغة الإنجليزية وإليكم باقي المواد تفصيليا في الصورة التالية.

وزير التعليم يكشف تفاصيل عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

من جانبي كشف وزير التربية والتعليم عن بعض الأمور التي راعتها الوزارة لمصلحة الطلاب حيث أكد أن الجدول الذي أعلن عنه يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات لكافة الشعب وذلك حتى يتثنى للطلاب التحصيل خلال تلك الفترات والاستعداد جيدا للمادة التي تليها كما أكد الوزير أن الجدول بدأ بالمواد الغير مضافه للمجموع والتي ستكون انطلاقها قبل إجازة عيد الاضحى التي ستستمر لمدة أسبوع.