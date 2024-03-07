“هُنـــــا”.. إعلان صرف رواتب الرعاية الاجتماعية بدون صرف منحة الطلبة 2024 في العراق

تم إعلان صرف رواتب الرعاية الاجتماعية بدون صرف منحة الطلبة 2024 في العراق، حيث تم الإعلان رسميًا عن الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية في العراق، والتي ستستفيد منها أكثر من مليوني أسرة، وقد تم إعداد الدفعة هذا الشهر وهي جاهزة للصرف، وتم التحقق من أهلية كل مستفيد من خلال التدقيق في دوائر الحماية الاجتماعية، كما يجدر بالذكر أن تأخر صرف الرواتب هذا الشهر يعود إلى مزامنته مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث كان من المقرر صرفها في اليوم الأول من الشهر الحالي، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتعرف على أخبار صرف رواتب الرعاية الاجتماعية بدون صرف منحة الطلبة 2024.

صرف رواتب الرعاية الاجتماعية بدون صرف منحة الطلبة

ويمكن الاستعلام عن صرف رواتب الرعاية الاجتماعية عبر اتباع الخطوات كما يلي:

للاستعلام عن اسم الوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية، يمكنك الآن الحصول على اسم الوجبة الأخيرة لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة موقع منصة مظلتي عبر الرابط الرسمي.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص الذي ترغب في الاستعلام عنه.

اضغط على زر تنزيل التقرير فورًا.

بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على الأسماء بسهولة ويسر، كما يمكنك متابعة الاستفسارات الإضافية عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يُمكن للجميع معرفة أسماء المستفيدين من الوجبة الجديدة عن طريق الدخول إلى المنصة الرسمية.

الرعاية الاجتماعية في العراق

في العراق تشمل الرعاية الاجتماعية جوانب متعددة ومتنوعة، تُقدم المساعدة المالية للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال برامج الضمان الاجتماعي والمنح النقدية والتأمينات الاجتماعية، كما تُوفر خدمات الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والمرضى الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، وذلك من خلال المراكز الصحية والمستشفيات.

من جانب آخر تُقدم برامج ومراكز لرعاية الأيتام وتحسين ظروفهم الاجتماعية والنفسية والتعليمية، كما تُولي اهتمامًا خاصًا بحماية الأفراد والأسر من العنف والإيذاء والاستغلال والتمييز، وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من هذه الظواهر وفقًا لشروط الدعم المحددة.

تهدف هذه الخدمات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والتهميش في المجتمع، وعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، تسعى الجهود المستمرة إلى عدم تأثر توفر هذه الخدمات وجودتها، حيث يتم الحرص على استمرارية وتطوير الرعاية الاجتماعية للمواطنين.