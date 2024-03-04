“النتيجة ظهرت؟” هُنا لينك نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عموم محافظات العراق bdf موقع وزارة التربية الرسمي

أصبحت نتائج الثالث المتوسط الدور الأول من اكثر المواضيع بحثًا في دولة العراق، حيث إنها تهم شريحة كبيرة من الطلبة والطالبات في جميع المحافظات، الراغبين في القيام بمعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذا الدور، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها من أجل الإعلان عن جميع النتائج الخاصة بكافة الطلاب بحيث يتمكنوا من معرفتها.

نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 العراق

من المتوقع أن يتم عرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول في الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تأخرت عن العام الماضي، نظرًا لوجود بعض الشكاوى من قبل الطلاب حول تظلمهم في درجات العام الماضي، لهذا كان من المفترض أن تقوم وزارة التربية العراقية بمراجعة دقيقة وواضحة لجميع أوراق الامتحانات، حتى يتمكن كل طالب وطالبة من الحصول على الدرجات المستحقة لهذا الدور، وهو ما أدى إلى تأخير ظهور النتيجة إلى الآن.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، وفقًا للأتي:-