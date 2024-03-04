pdf تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر مظلتي في جميع المحافظات العراقية

ارتفعت مؤشرات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وذلك منذ إعلان وزارة العمل والشؤون بأنه من المتوقع الإعلان عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية خلال الساعات القادمة وذلك بعد أن استكملت الوزارة عمليات مراجعة الطلبات المقدمة، وتم التحقق من حالتهم المادية بعد القيام بزيارات ميدانية من قبل الباحث الاجتماعي، وسيتمكن المتقدمون لنظام الحماية الاجتماعية من التحقق من استحقاق راتب الرعاية الاجتماعية لهذه الوجبة من خلال منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في ضوء حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن وزير العمل أحمد الأسدي نوه إلى زيادة عدد المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية إلى أكثر من 151 ألف أسرة عراقية في جميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم إصدار كشوفات أسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة قبل حلول شهر رمضان بعد الانتهاء من إجراءات الصرف من قبل دوائر الحماية الاجتماعية في كافة المحافظات، وقد أكدت مصادر موثوقة بأن راتب الرعاية الاجتماعية سيتم صرفه بدون إدراج منحة الطلبة، والتي من المقرر صرفها بعد أن تكتمل إجراءات وزارة التربية في تأشير الطلبة المستحقين لها.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن لأي مواطن عراقي الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

اضغط بعد ذلك على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد بعد ذلك الوجبة الأخيرة.

حدد الولاية العراقية التي تنتمي إليها.

اضغط على تنزيل قائمة تتضمن أسماء المستفيدين براتب الرعاية الاجتماعية التي تكون بصيغة PDF.

ابحث في القائمة من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية للمستفيدين.

من خلال هذه الخطوات، يمكن للمستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية التعرف على أسمائهم والتحقق من استحقاقهم للدعم المقدم.

خلال أيام تعد على أصابع اليد من المتوقع أن تصدر وزارة العمل العراقية بيان بشأن موعد الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي طال انتظارها طويلا، وبعد ذلك يتم تحديد قيمة الدعم لكل أسرة وفقا لعدد افرادها.