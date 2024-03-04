لولو يا لولو يا لولو.. نزل تردد قناة لولو وناسة أطفال 2024 على نايل سات والعرب سات بجودة عالية وعيش اللحظة

قناة وناسة أطفال أصبحت من أكثر القنوات المحبب لعدد كبير من الأطفال في مختلف الدل العربية، ويعشقها ملايين الأطفال الراغبين في الإستماع إليها ومشاهدتها على مدار الساعة، حيث إن القناة تقوم بإذاعة العديد من الأفلام والبرامج الكرتونية، إضافة إلى تقديمها للكثير من البرامج الترفيهية والتعليمية، وغيرها من المحتوى الجذاب الذي ينجذب إليه الأطفال.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 نايل سات

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

بينما التردد فهو 11559.

معدل ترميز قناة وناسة فهو 27500.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 عرب سات

كما يسهل القيام بمعرفة التردد الخاص بقناة وناسة على العرب سات، وفقًا لما نص على الأتي:-

التردد هو 11270.

استقطاب القناة هو رأسي.

معامل الترميز فهو 27500.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال 2024 نايل سات وعرب سات

تقدم قناة وناسة العديد من البرامج المميزة وكذلك الأفلام التي يعشقها الأطفال، ومن بينها “لولو راحت فين، جزمت لولو اتسرقت، لولو الشطورة، لولو صارت شرطية، لولو عايزة ماما، لولويات صغار”، وغيرها من المحتوى الأخر التي تقدمه القناة لجميع الأطفال من مختلف الأعمار على مدار الساعة، دون أن يمل المشاهد أو المتابع لهذه القناة.