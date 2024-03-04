الان تحميل spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 كشوفات الوجبة السابعة منصة مظلتي بحث

الان تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 ستقوم الحكومة العراقية بالإعلان عنها في أقرب وقت، حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير هذا البرنامج من أجل تقديم منحة لمساعدة المواطنين في ظل ظروف ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي الذي يعاني منه العالم، وتقوم الحكومة بتحديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المقبولين، ونعرفكم على أهم التفاصيل حول هذا الدعم في السطور التالية.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تحرص الحكومة العراقية على تقديم مساعدات مادية للفئات المحتاجة ولهذا قامت بوضع الشروط لتحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حتى تتأكد من وصول هذه المنح للمستحقين، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

إن تتكون الأسرة من أربع أشخاص على الأقل.

يجب أن يكون صاحب الطلب حامل للجنسية العراقية.

ويجب أن يكون مقيمًا داخل العراق.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم من 18 سنه إلى 60 سنة بالنسبة للرجال.

أما السيدات فيجب أن يتراوح عمرهم من 15 سنة إلى 55 سنة.

يجب توفير ما يثبت الدخل الشهري لصاحب الطلب حتى يتم قبوله للحصول على دعم رعاية هذا البرنامج الاجتماعي الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تقوم الحكومة العراقية بتوفير رابط إلكتروني لمساعدة المواطنين في البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال منصة وزارة العمل، واتباع بعض الخطوات البسيطة التي نوضحها في السطور التالية: