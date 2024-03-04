متاح فورا.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزاره التضامن الاجتماعي

يريد عدد من الأفراد بالدولة المصرية التعرف على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، حيث يعد هذا الكارت من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة إلى أصحاب الإعاقات المختلفة وفقًا لعدد من الشروط حتى يتمكنوا من الاستفادة من كافة الخدمات الوطنية المتاحة داخل الدولة بشكل مجاني أو من خلال دفع قيمة رمزية، حيث يسهل الاستعلام هذا الكارت من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني، ومن خلال مقالنا نتعرف على أهم خطوات الاستعلام وكذلك الخدمات التي يستفيدون منها بشكل مفصل.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

يعد خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من الخدمات التي يتم التساؤل عنها من قبل عدد الأفراد والتي يتم تقديمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تكون طريقة الاستعلام كما يلي:

ادخل على الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر من هنا.

قم بالنقر على زر خدمات ذوي الإعاقة.

اختر من الخدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

اكتب الرقم القومي الخاص بصاحب الإعاقة.

يتم الضغط على أيقونة البحث.

تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالكارت.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يوجد عدد من الخصائص التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة إلى جميع المستفيدين من خدمات الكارت، حيث تكون تلك الخصائص كما يلي: