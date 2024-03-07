“كل سنة وانتم طيبين”.. عرض مسلسل بكار في رمضان 2024 على قناة النهار

ينتظر المشاهدون مسلسل بكار في رمضان 2024، حيث كشفت قناة النهار عن تتر مسلسل الأطفال “بكار” الذي من المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 على شاشتها، وقد قامت قناة النهار بنشر تتر مسلسل “بكار” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وأعلنت أنَّ المسلسل سيكون جزءًا من خيارات المشاهدين الصغار في رمضان 2024، في بشرى سارة لكل محبي المسلسل ومن ارتبطت ذاكرتهم به في الشهر الكريم.

مسلسل بكار في رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل الرسوم المتحركة الشهير بكار حول طفل نوبي تعود أصوله الى جنوب مصر، يعيش مع والدته في إحدى قرى النوبة، ويتشارك في مغامراته مع عنزته رشيدة وأصدقائه في المدرسة، سواء داخل قريتهم أو خارجها، ويتخلل المسلسل أجواء من المغامرة والمرح والتعليم والدراما.

وقد قدم الفنان محمد منير تتري البداية والنهاية للمسلسل، واللذان يعتبران من أشهر التترات وأكثرها تفضيلاً بين المصريين بمختلف أعمارهم، وعلامة مميزة من علامات شهر رمضان في مصر على مدار أعوام.

يُظهر المسلسل قيمًا هامة مثل الصداقة والمساعدة والشجاعة والإخلاص، ويقدمها بشكل ممتع ومشوّق للصغار، مما يساهم في ترسيخ هذه القيم في نفوسهم بطريقة ممتعة ومسلية، “بكار” ليس مجرد مسلسل كرتوني، بل يُعتبر جزءًا من ذاكرة الطفولة للعديد من الأجيال العربية، حيث يمثل رمزًا للطفولة والبراءة والمغامرة التي تنشد كل طفل.

مسلسلات رمضان 2024 تنوع ومنافسة

يشهد موسم مسلسلات رمضان 2024 منافسة شرسة بين نجوم الوسط الفني، حيث تتنوع الأعمال المقدمة بين التاريخية والشعبية والكوميدية والتشويقية والدرامية الصعيدية، وتقدم الشركة المتحدة مجموعة متنوعة من المسلسلات التي تضم نجوماً كباراً.

تشمل قائمة مسلسلات رمضان 2024 أكثر من 40 عملاً جديدًا، حيث بدأ التحضير لمعظمها مبكرًا، كما تنوع مدة عرض هذه المسلسلات بين مسلسلات تستمر طوال الشهر وأخرى تقتصر على 15 يوماً فقط، ومن بين أبرز نجوم هذه الأعمال: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.