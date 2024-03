“واخيرا رابط التحميل” لعبة Need for Speed Most Wanted 2005

تحميل لعبة نيد فور سبيد للكمبيوتر مضغوطة من ميديا فاير Need for Speed Most Wanted تعد العاب سباقات السيارات واحدة من أشهر تطبيقات الألعاب التي يحرص الكثير من المستخدمين على تثبيتها على هواتفهم الذكية، فيما تأتى لعبة “نيد فور سبيد” على رأس قائمة ألعاب سباقات السيارات، لما توفره من متعة وإثارة للمستخدمين وفى نفس الوقت يعد إصدار Need for Speed™ No Limits أحد أكثر الألعاب شهرة فى هذا المجال لما يوفره من مميزات ورسوميات عالية الجودة وغيرها من الأمور لمستخدمى منصة أندرويد.

لعبة Need for Speed™ No Limits

تم إطلاق تحميل لعبة نيد فور سبيد للكمبيوتر من ميديا فاير لأول مرة في بداية عام 1994 والتي عرفت في اليابان بإسم مختلف تمامًا وهو “أوفر دريفين” (Over Drivin) ولكن تغير الاسم بعد ذلك إلى Need for Speed والذي اشتهرت به حتى الآن وحصلت النسخة الأولي من السلسلة على نجاح منقطع النظير.

أنواع الإصدارات فى تحميل لعبة نيد فور سبيد للكمبيوتر

موست وانتد NFS Most wanted

موست وانتد NFS Most wanted 2012

هوت برسوت NFS Hot pursuit

هوت برسوت NFS Hot pursuit 2

اندر كفر NFS Undercover

ذا رن NFS The Run

شفت NFS Shift

اندر جراوند NFS Underground 2

كاربون NFS Carbon

ريفالز NFS Rivals

باي باك NFS Payback

لعبة Need for Speed Most Wanted 2005