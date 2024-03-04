هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات.. وما هو الحد الأقصى للركعات في التراويح؟

اقترب شهر رمضان الكريم وزادت الأسئلة والاستفسارات حول عدد من الأمور الفقهية، ومن أهم هذه الأمور صلاة التراويح وهل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات أم لا، خاصة أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الالتزام بها، ولكن يفقدون لعدد من الأحكام الخاصة بها، ولهذا يرغبون في الاستعلام عنها.

هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟

من الأسئلة التي تكررت كثيرًا على صفحات ومواقع الفتوى، والإجابة على هذا السؤال عند الدكتور أحمد حسن عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، والذي أكد أن الإجابة “لا يجوز” لا يجوز صلاة التراويح أقل من ثمان ركعات، وفي حال كانت صلاة التراويح أقل من ثمان ركعات لا يمكننا إطلاق عليها مسمى “صلاة التراويح”.

وسميت صلاة التراويح بهذا الاسم لأنه يحق للمسلم أن يستريح بين كل ركعتين ولهذا أطلق عليها هذا المسمى، وتعد صلاة التراويح من أحب العبادات إلى الناس في شهر رمضان، ويحرص الملايين على القيام بها في المساجد.

ما هو الحد الأقصى لصلاة التراويح؟

لا يوجد حد أقصى لعدد ركعات صلاة التراويح، بل أنه من المستحب التوسع فيها، فيمكن للشخص أن يصلي عشرين ركعة أو أربعين أو خمسين ركعة مع الوتر، وذلك استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم “صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى” ولم يحدد الرسول عليه الصلاة والسلام العدد، ولكن كما سبق وأكدنا الحد الأدنى هو ثمان ركعات.

وبالطبع من المستحب أن يكثر الإنسان من الصلاة بشكل عام، وفي رمضان بشكل خاص، ولهذا حاولوا أن تصلوا بقدر استطاعتكم فرمضان فرصة ممتازة للتقرب من الله والدعاء والتضرع ولابد ألا نفوتها.