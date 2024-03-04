“حصلي 800 دينار جزائري“ التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر anem.dz وشروط التسجيل

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 من اكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل داخل دولة الجزائر في الفترة الحالية، حيث يرغب الكثير من الأشخاص وخاصة السيدات العاطلين عن العمل في معرفة خطوات الاستعلام والحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وقيمتها 800 دينار جزائري، وذلك للاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الجزائرية إلى مواطنيها، وتعتبر منحه المرأة الماكثة في المنزل واحدة من صور الدعم الكثير والمميزة التي تقدمها الحكومة الجزائرية إلى السيدات لمساعدتهم في مواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار الذي يواجهه العالم ويعاني منه الجميع وليشكرهم على المجهود الذي يتم بذله اثناء وجودهم داخل المنزل لتربية أولادهم تربية سليمة تنفع المجتمع والوطن.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت والتي تقدر ب 800 دينار، وتعتبر تلك المنحة هي الوحيدة التي تقدمها الحكومة الجزائرية إلى المواطنين لمساعدتهم، حيث توجد منحة الطفل ومنحة الطالب الجامعي ومنحة البطالة وغيرها.

شروط الحصول على منحة المرأة

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل بعض الشروط التي لابد من توافرها في السيدات المتقدمين للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

الشرط الاول: لابد وأن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية.

الشرط الثاني: يجب أن تكون المتقدمة مقيمة بشكل دائم داخل الجزائر.

الشرط الثالث: لابد وان تكون المتقدمة ليس لديها اي عمل.

الشرط الرابع لا يمكن أن تكون المتقدمة لديها دخل ثابت.

الشرط الخامس: لابد وأن تكون المتقدمة حاصلة على الجامعة.

الشرط السادس: لا يمكن أن يكون لدى المتقدمة أي أملاك أو عقارات ثمينة.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل انه لابد من اتباع بعض الخطوات للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، وهذه الخطوات هي: