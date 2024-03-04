ريح أعصابك وتفرغ للعبادة .. طريقة تعطيل حسابك مؤقتًا على الفيسبوك

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم بدأ الكثيرين بالتوجه إلى البحث عن طرق غلق حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت خلال هذا الشهر من أجل التفرغ للعبادة، وتعد منصة الفيسبوك هي الأكثر استخدامًا لذلك خلال الأسطر التالية سنوضح طريقة إلغاء تنشيط الفيسبوك بشكل مؤقت.

كيفية إلغاء تنشيط حسابك على الفيسبوك؟

خلال شهر رمضان الكريم يرغب الكثيرين في الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي من أجل الابتعاد عن كل ما يشغل المرء عن ربه، وتعد منصة الفيسبوك الأكثر استخدامًا وتستحوذ نسبة كبيرة من وقتنا، لذلك إليكم خطوات تعطيل الحساب:

في البداية يتم الخول إلى الملف الشخصي الخاص بك على الفيسبوك.

حدد الإعدادات والخصوصية من الزاوية العلوية في الجانب الأيسر على الفيسبوك.

قم باختيار الإعدادات.

انقر على الخصوصية ثم اختر معلوماتك على الفيسبوك.

انقر على إلغاء التنشيط والحذف.

يمكنك اختيار إلغاء تنشيط حسابك على الفيسبوك مع إبقاء تنشيط المسانجر كما يمكن اختيار عدم تنشيطه أيضًا.

علمًا أنه عندما يكون حسابك في حالة إلغاء التنشيط لن يتمكن أي شخص من زيارة ملفك الشخصي وقد يظل اسمك ظاهرًا في قائمة الأصدقاء فقط.

خطوات إعادة تنشيط حسابك على الفيسبوك

في حالة الرغبة في إعادة تنشيط حسابك على الفيسبوك فإن خطوات التنشيط في غاية السهولة ما عليك إلا الولوج إلى تطبيق الفيسبوك الموجود على هاتفك أو حاسبوك وقم بتسجبل الدخول مرة أخرى إلى الفيسبوك من خلال إدخال اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني مع كلمة المرةر كما يمكن التنشيط أيضًا باستخدام رقم الهاتف.