“قبل ما تعيد هتمتحن!!”.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 “علمي وادبي” بعد اعتماده رسميا من الوزارة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، اليوم قام السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم باعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل رسمي لطلاب الشعبة العلمية والادبية على حد السواء، وتعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ومجموع الطالب بها وحدها من تحدد له مستقبله ووجهته التعليمية القادمة، واليكم التفاصيل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

واليوم تم اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التعليم بعدما عقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول، وقد راعي جدول امتحانات الثانوية العامة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، واليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وادبي:

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 2 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة

ومن المقرر أن ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل حلول عيد الاضحى المبارك بنحو 5 أيام، ووضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية الهدف منها ازالة التوتر.