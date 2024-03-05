“في دقائق” خطوات شحن كوينز لعبة اي فوتبول بيس موبايل eFootball Mobile وإضافة أحدث اللاعبين

خطوات شحن كوينز لعبة اي فوتبول، لعبة اي فوتبول هي أحد أهم وأشهر الألعاب الإلكترونية الخاصة بكرة القدم، فهناك العديد من اللاعبين الذين يقومون بالاستمتاع بشكل كبير أثناء لعب تلك اللعبة، فقد حصلت تلك اللعبة على شهرة كبيرة وشعبية رائعة بين اللاعبين من جميع البُلدان، فلهذا يتم التساؤل بشكل كبير من قبل هؤلاء اللاعبين عن شحن الكوينز الخاصة بهذه اللعبة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن الخطوات التي من خلالها يتم شحن الكوينز.

خطوات شحن كوينز لعبة اي فوتبول

يتساءل الكثير من اللاعبين عن خطوات شحن كوينز لعبة اي فوتبول، حيث أن جميع اللاعبين يقومون بشحن تلك الكوينزات حتى تُزيد اللعبة من المتعة والإثارة، فلهذا سنشرح لكم خطوات شحن الكوينزات كالأتي:

يتم الدخول على لعبة اي فوتبول أولًا ومن ثم التأكد من أنه قد تم تنزيل أخر تحديث خاص باللعبة.

يتم الدخول على الموقع الخاص كونامي.

يتم بعد ذلك الضغط على الأيقونة الخاصة بالشحن التابع لكوينزات لعبة اي فوتبول.

يتم بعد ذلك تحديد الباقة الخاصة بعدد الكوينزات التي يتم شحنها في اللعبة.

يتم تحديد الطريقة التي سيتم دفع بها الباقة وشحن الكوينز.

يتم إدخال البيانات الخاصة باللاعب وهو الـ ID.

يتم الضغط على الشراء.

خطوات تحميل لعبة اي فوتبول

يتساءل الكثير من اللاعبين عن طريقة تحميل لعبة اي فوتبول، فتكون خطوات تحميل اللعبة كالآتي: