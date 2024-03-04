1000 دينار ليبي “المكرمة الملكية الأردنية 2024” لينك التقديم والشروط المطلوبة عبر takaful.naf.gov.jo

يثير توزيع المكرمة الملكية في الأردن لعام 2024 العديد من التساؤلات لدى المواطنين إذ يعتاد جلالة الملك عبدالله الثاني صرف هذه المكرمة كل عام لفئات المجتمع الأكثر احتياجا يأتي هذا الدعم النقدي بقيمة 100 دينار أردني لكل مستحق وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك بهدف إضفاء البهجة على قلوب المواطنين المحتاجين.

المكرمة الملكية الأردنية 2024

يعلن صندوق المعونة الوطنية في الأردن عن بدء عملية التسجيل في الملكية ويمكن اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

1. الدخول إلى موقع تكافل التابع لصندوق المعونة الوطنية. 2. تسجيل الدخول باستخدام المصدر والرقم الوطني والرقم السري. 3. اختيار “تسجيل مستخدم جديد” في حالة عدم وجود حساب. 4. اختيار “التسجيل في مكرمة الملكية بقيمة 100 دينار”. 5. ملء النموذج الإلكتروني بعناية مع التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة. 6. الضغط على “إرسال” بعد اكتمال النموذج. 7. سيتم مراجعة التسجيل وسيتم إرسال رسالة نصية تؤكد استلام الطلب.

شروط للحصول على المنحة الملكية الأردنية

هناك عدد من الاشتراطات الهامة يجب توافرها وسنوضح أهم هذه الشروط عبر موقعنا الإلكتروني: