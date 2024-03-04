“مبروك عليكم الوجبة” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 spa.gov.iq وشروط الدعم 

تعتبر اسماء الرعاية الاجتماعية ضمن أكثر الترندات حاليا على شبكة الانترنت حيث يقوم العديد من المواطنين العراقيين المستفيدين من ذلك الدعم بالبحث على شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات حتى يطلعوا على الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والتي تقوم الحكومة العراقية برفعها عبر منصة مظلتي للتسهيل على المواطنين في معرفة حقيتهم، وفي هذا المقال سنتعرف سويا على اسماء الرعايه الاجتماعية الوجبة الأخيرة وشروط الحصول على الدعم فتابعوا معي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024

نتيجة لوجود اسماء الرعاية الاجتماعية في محركات جوجل نقدم لكم رابط الاستعلام عنها والتي أكدت الحكومة العراقية أن منصة مظلتي هي من ستقوم بالكشف على الأسماء، كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية:-

في البداية قم بزيارة موقع مظلتي الالكترونية من خلال الرابط التالي من هنا.

بعد الدخول إلى الموقع يتوجب على المستفيد النقر على اسماء الرعاية الاجتماعية.

ستظهر أمامك شاشه بها بعض الخانات المطلوب منك ادخال كافة البيانات الآن ثم الضغط على استعلام.

الآن سيتم عرض الكشوفات أمامك وبها نتائج الوجبه يمكنكم تحميل تلك الكشوفات بصيغة ال pdf من خلال الضغط على ذلك.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

حددت الحكومة العراقية شروط لازمة في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ليكون ضمن أسماء الرعاية الاجتماعية المختارة من قبلها، حيث جاءت تلك الشروط كالتالي:-