هتصرفها قبل رمضان “صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024” .. أبسط ياعم

كثير من الأشخاص يتساءلون عن كل ما يخص معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024، إذ إن هذا المعاش يعتني به عدد كبير جدا من المواطنين وهذا لأن برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة المصرية، وتجدر الاشارة بان صرف هذه المعاشات يقترب منا للغاية وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم موعد الصرف وكذلك شروط التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام.

معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة بكل سهولة عن طريق الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي والسير عن النقاط التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

تدوين رقم القومي.

النقر على ايقونة استعلام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

في الحقيقة أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أوضحت أن معاشات تكافل وكرامة يتم صرفها بشكل دائم في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، وتجدر الإشارة بأن المعاشات الخاصة بشهر مارس 2024 معها الزيادة التي تكون نسبتها 15%.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

فيما يلي الشروط اللازمة في برنامج تكافل وكرامة: