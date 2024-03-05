“اشحن ومتبقاش بوت” خطوات شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile والحصول على نقاط إضافية

طريقة شحن شدات ببجي، هناك العديد من الشباب الذين يعشقون لعبة ببجي ويُصنفون بأنهم محترفون في لعب تلك اللعبة، فلعبة ببجي من الألعاب القتالية الشهيرة والتي أثارت اعجاب الكثير من اللاعبين حول العالم، فلهذا يتم البحث دائمًا عن كل جديد في تلك اللعبة، ومن ضمن التساؤلات التي يتم طرحها من قبل اللاعبين هي طريقة شحن شدات ببجي، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن طريقة شحن تلك الشدات في هذه اللعبة.

طريقة شحن شدات ببجي

حصلت لعبة ببجي على شهرة كبيرة في مختلف دول العالم، وهذا يرجع إلى مدى تميز تلك اللعبة وقدرتها على إضافة المتعة للوقت، فيستاءل اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببجي لكي يتم إضافة مرح أكبر للعبة، فسنتعرف سويًا على خطوات الشحن التي تكون كالآتي:

يجب أولًا أن يتم تنزيل لعبة ببجي على الهاتف الخاص باللاعب,

يتم فتح اللعبة من الموبايل.

يتم الذهاب إلى الأيقونة الخاصة بالمتجر داخل اللعبة، حيث يكون موقع تلك الأيقونة في الزاوية العُليا من الشاشة على اليمين.

يتم فتح النافذة الخاصة بالمتجر التابع للعبة ببجي.

يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالشحن.

يتم كتابة الرقم الخاص باللاعب وهو ID في الأيقونة الخاصة بذلك.

يتم تحديد الشحنات المُرادة وعددها ومن ثم الضغط على الشراء.

خطوات شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي

من الممكن أن يتم شحن الشدات من موقع لعبة ببجي الرسمي، فتكون الخطوات كالتالي: