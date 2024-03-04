الاستعلام عن زيادة رواتب شهر مارس 2024 “مبروك عليك الزيادة الجديدة قبل شهر رمضان”

التساؤل من جانب الأشخاص كبير للغاية حول خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب شهر مارس 2024 فمن المعروف أن هناك زيادة بتلك الرواتب ويريد الأشخاص الاستعلام عنها وفيما يلي سوف نوضح الخطوات اللازمة الاستعلام عنها.

الاستعلام عن زيادة رواتب شهر مارس 2024

يستطيع الأشخاص أن يقوموا بالاستعلام عن جميع ما يتعلق برواتب شهر مارس 2024 عن طريق اتباع الخطوات المقبلة:

في البداية يلزم عليك الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية من خلال النقر على هذا الرابط.

بعد ذلك يتوجب عليك انتقاء تبويب تسجيل الدخول وكتابة اسم الحساب بالإضافة إلى الرمز السري.

في النهاية عليك انتقاء زر استعلام عن الرواتب، ومن ثم سوف تظهر أمامك النتيجة التي تتعلق بالاستعلام.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

قالت وزارة المالية أن رواتب شهر مارس 2024 سيتم صرفها في يوم 21 مارس 2023 إلى يوم 27 مارس 2024، ومن الجدير بالذكر أن هناك زيادة بين 1000 حتى 1200 جنيه مصري بشكل شهري تبعا للوظيفة التي يكون الموظف بها وفيما يلي جدول صرف تلك المرتبات الخاصة بشهر مارس 2024: