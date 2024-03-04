فلوس اكوام قبل رمضان!!.. قيمة مرتبات الجديدة + هل تم تبكير الصرف بعد كام يوم

ترتفع معدلات البحث حول قيمة المرتبات الجديدة مع بدايات شهر مارس حيث إنه عادة ما يقوم الموظفون بالسؤال حول موعد صرف المرتبات مع بداية كل شهر ميلادي جديد، ومنها وجدنا أن وزارة المالية قد أعلنت أن جميع الموظفين سوف يحصلون على رواتبهم بالزيادة المقررة والتي تم اعتمادها، الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثير من الأشخاص حول قيمة الزيادة الخاصة بالمرتبات من ناحية، وكذلك موعد صرف المرتبات الخاصة بشهر مارس من ناحية أخرى.

قيمة المرتبات الجديدة

بعدما أعلن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأنه سوف يتم تطبيق زيادة جديدة على المرتبات بهدف تقليل وتخفيف أعباء المعيشة من على كاهل المواطن المصري، فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الموظفين يتساءلون في لهفة حول قيمة الزيادة المقرر إضافتها على المرتب، بالإضافة إلى أن هناك الكثير أيضا يرغب في معرفة قيمة المرتبات الجديدة، والتي جاءت على هذا النحو التالي:

تصل مرتبات الدرجة الوظيفية وما يعادلها إلى 12,200 جنيه.

على أن تسجل مرتبات الدرجة العالية وما يعادلها ما يقرب من 10,200 جنيه.

تبلغ مرتبات درجة المدير العام وما يعادلها نحو 9,200 جنيه.

على أن تصبح مرتبات الدرجة الأولى وما يعادلها قيمة 8,200 جنيه.

كما تسجل مرتبات الدرجة الثانية وما يعادلها حوالي 8,000 جنيه.

على أن تصبح مرتبات الدرجة الثالثة وما يعادلها ما يقرب من 7,500 جنيه.

أما مرتبات الدرجة الرابعة وما يعادلها فإنها وصلت إلى 7,000 جنيه.

ووصلت مرتبات الدرجة الخامسة وما يعادلها إلى 6,500 جنيه.

على أن تصل مرتبات الدرجة السادسة وما يعادلها إلى ما يقرب من 6,000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

لقد تداول الكثير من الأشخاص مجموعة من الأخبار التي تفيد بأنه سوف يتم تبكير موعد صرف معاشات شهر مارس القادم، الأمر الذي نفته وزارة المالية حيث أكدت على كون موعد صرف المرتبات وكذلك تطبيق قيمة المرتبات الجديدة سوف يكون في الميعاد المحدد من كل شهر ولا نية لتبكير موعد الصرف.

على أن تستمر عملية صرف المرتبات بالزيادة المطبقة بداية من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 على أن تستمر هذه العملية حتى يوم الأربعاء الموافق 27 من الشهر ذاته.